Fußball Erste Liga-Saisonpleite für Sturm - Heim-0:1 gegen Austria

Die Austria hatte gegen Sturm die Nase vorn Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

S turm Graz hat am Sonntag die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der Tabellenführer verlor daheim gegen die Wiener Austria 0:1 und liegt damit nur noch einen Punkt vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg, der bereits am Samstag gegen Altach 3:0 gewann. Neben den "Veilchen" feierte auch der TSV Hartberg einen Auswärtssieg, die Steirer setzten sich bei Schlusslicht Austria Lustenau mit 4:0 durch.