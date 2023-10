Sturm Erste Opfer durch Tropensturm "Pilar" in Mittelamerika

Frau und Mann von Fluss mitgerissen Foto: APA/AFP

M ehrere Staaten in Mittelamerika haben sich für den Tropensturm "Pilar" gewappnet. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA (NHC) wird der Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h voraussichtlich am Dienstag an der Pazifikküste von Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und El Salvador auf Land treffen. El Salvador meldete bereits zwei Tote durch Unwetter.