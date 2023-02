Ski alpin Erster Weltcup-Sieg von Steen Olsen nach Ginnis-Einfädler

Schladming-Gewinner Noel will den zweiten Saisonsieg

A uf dem grünen Tisch hat sich der erste griechische Sieg im alpinen Ski-Weltcup in Luft aufgelöst. Der 21-jährige Norweger Alexander Steen Olsen feierte am Sonntag im Slalom von Palisades Tahoe seinen ersten Weltcup-Sieg, weil Vizeweltmeister AJ Ginnis wegen eines Einfädlers disqualifiziert wurde. Die Entscheidung verzögerte sich bei dichtem Schneetreiben um mehrere Minuten. Zweiter wurde mit Timon Haugan ein weiterer Norweger, Dritte ex aequo Clement Noel und Albert Popow.