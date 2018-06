„Kalispéra!“ ertönt es auf der Insel beinahe pausenlos. Vor allem deutsche und österreichische Touristen rufen bei jedem vorbeifahrenden Golf-Car den griechischen Gruß für „Schönen Nachmittag!“ wie begeisterte Volksschüler, die ihre erste Fremdsprache erlernen.

40 Prozent der Hotelgäste des Neptune Hotels Resort seien Stammgäste, erklärt der Hotelbesitzer Wotan Paulus. Dessen Familie hat das Hotel vor fast 25 Jahren aufgebaut. Manche Gäste würden ihn noch als Kind kennen, so Paulus.

Das Asklepieion von Kos ist die mit Abstand bedeutendste archäologische Stätte auf der Insel. | Teresa Sturm

Nicht nur viele der Urlauber kommen wieder. Etliche Mitarbeiter der Anlage sind teils seit vielen Jahren immer in der Sommersaison auf Kos. So auch Denise Burkart, Gästebetreuerin des Hotels: „Ich denke mir immer, jetzt muss ich dann sesshaft werden und auf einmal bin ich wieder auf Kos.“ Mittlerweile kenne sie viele Gäste. „Es ist wie eine Familie“, so Burkart. Das bestätigen auch die beiden Britinnen Catherine und Elizabeth, die bereits zum vierten Mal hier urlauben. „Weil es herrlich ist!“, erklärt Elizabeth die Entscheidung. Sie verstehe nicht, warum die anderen Briten ihre Zeit auf anderen Hotelanlagen „vergeuden“.

Beim Katamaran-Segeln kann man, mit ein bisschen Glück, Schildkröten sehen. | Teresa Sturm

Nicht alle Touristen verbringen jede einzelne Minute des Urlaubs auf der Hotelanlage. Und das, obwohl die Infrastruktur alles bietet. Restaurants, Pools, Sportanlagen, Geschäfte, Spa-Bereich und ein Kindergarten. Etliche Bars laden zum Sitzenbleiben ein. Eine davon ist ein trojanisches Pferd: Darin sind aber keine Feinde zu finden, sondern Cocktails.

Die Insel bietet auch außerhalb des Resorts ein Traumambiente. Viele Sandstrände, aber auch malerische Bergdörfer laden zum Besuch ein. Nach ausgiebigem Flanieren in der Stadt Kos gibt es viele historische Stätten zu besichtigen, wie etwa das Asklepieion, wo früher Medizin unterrichtet wurde und Patienten behandelt wurden.

Auf der Anlage dürfen Gäste nicht nur essen, sondern selbst kochen. Galenos Vagelis bietet Kochkurse an, wo die regionale Küche entdeckt wird. „ Bevor du es kochst, musst du es fühlen, um zu sehen, ob es frisch ist“, sagt Vagelis, während er den Salat mit den Händen umrührt. Er wirkt wie ein Schauspieler, der für die Rolle des Kochs gecastet wurde, wenn er begeistert über die Gerichte referiert. Vorsichtig streut er Brotkrümel über die Gemista (gefülltes Gemüse). „So machen es unsere Großmütter“ ruft er.

Die Flora und Fauna ist in Griechenland besonders beeindruckend.

Das Neptune Hotels Resort bietet als Alternative zum Meer mehrere Pools, einige werden in der Nebensaison beheizt (Foto links). | Teresa Sturm

Ungewöhnlich heiß ist es in diesem Mai auf der Insel, sagt Burkart, während sie durch die Anlage führt. Ob es ihre letzte Saison auf Kos ist? „Zuerst geht es in der Wintersaison zurück in die Schweiz ... “, aber dann wird ihr Gedanke schon wieder von einem fröhlichen „Kalispéra!“ unterbrochen.