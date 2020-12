"Es gibt einen Kompromiss, der für Deutschland akzeptabel ist und der die Bedingungen von Ungarn und Polen erfüllt", so Gulyas. Auch Polens Vizeregierungschef Jaroslaw Kaczynski hat den von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorgeschlagenen Deal begrüßt. "Wenn der Vorschlag durchgeht, der im Moment vorbereitet wird, dann ist es gut", so Kaczynski. Es gebe allerdings noch einige EU-Mitgliedsstaaten, die sich widersetzen. Der 71-jährige ist der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS und gilt als starker Mann in der polnischen Politik.

Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und als solche einen Kompromiss ausgehandelt. Ungarn und Polen wollen verhindern, dass die Auszahlung von EU-Geld künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien geknüpft wird. Deshalb blockieren sie bisher das EU-Budgetpaket mit einem Volumen von gut 1,8 Billionen Euro. Darin enthalten ist auch der Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Der Gipfel in Brüssel ist für zwei Tage angesetzt.