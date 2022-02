EU-Parlament beschloss neue Lkw-Maut-Regeln

Das Europaparlament hat am Donnerstag neue Lkw-Maut-Regeln (Eurovignette) beschlossen. Dies teilten EU-Abgeordnete am Donnerstag nach der Abstimmung mit. Ein Kernpunkt ist der Übergang von der aktuellen zeit- auf eine kilometerbasierte Vignette. Als vertane Chance haben vor allem österreichische EU-Abgeordnete die vom Europaparlament am Donnerstag beschlossene Neufassung der Lkw-Mautregeln (Eurovignette) kritisiert.

