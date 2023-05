EU-Parlamentschefin Metsola besucht Österreich

Am Donnerstagabend stellt sich Metsola in der Wiener Urania den Fragen junger Bürgerinnen und Bürger. Am Freitag wird die EU-Parlamentschefin die interaktive Dauerausstellung des Europaparlaments "Erlebnis Europa" im Zentrum Wiens gemeinsam mit Van der Bellen, Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und den beiden österreichischen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Othmar Karas und Evelyn Regner, feierlich eröffnen.

Die Möglichkeit, herausragende Persönlichkeiten der europäischen und internationalen Politik zu einer Erklärung in den Nationalrat einzuladen, besteht seit 2015. Nach dem damaligen UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon 2016 und der Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Liliane Maury Pasquier, 2019 ist Metsola der dritte Gast, der sich direkt an die Abgeordneten wenden wird. Der Besuch Metsolas kommt gut ein Jahr vor der nächsten Europawahl, die in Österreich voraussichtlich am 9. Juni 2024 stattfinden wird.