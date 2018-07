Damit sei man dem Ziel, 1,5 Mrd. Euro von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe 77,2 Mrd. Euro nach Österreich zu holen, "ein gutes Stück näher gerückt".

Seit Beginn des Programms 2014 haben heimische Hochschulen 336,5 Mio. Euro eingeworben, Unternehmen 321,2 Mio. Euro und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 208,7 Mio. Euro. Der Rest entfällt auf sonstige Einrichtungen, etwa öffentliche Institutionen oder Vereine. Unter den verschiedenen Programmen von "Horizon 2020" ist Österreich besonders im Grundlagenforschung fördernden "Europäischen Forschungsrat" (ERC) erfolgreich (193,7 Mio. Euro), gefolgt von "Informations- und Kommunikationstechnologien" (128,6 Mio. Euro) und "Transport" (105,5 Mio. Euro).

Bei den Beteiligungen zählt Österreich mit einer Erfolgsquote von 16,9 Prozent zu den besten drei Ländern im Forschungsprogramm, betonten Henrietta Egerth und Klaus Pseiner, Geschäftsführer der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, die als Nationale Kontaktstelle im Rahmenprogramm fungiert. Im Schnitt der EU-Länder liegt die Erfolgsquote bei 14,7 Prozent. Der Anteil Österreichs an allen Förderzusagen beträgt bisher 2,9 Prozent, was über dem entsprechenden Wert im Vorläuferprogramm (2,6 Prozent) liegt.

Am Dienstag beraten die EU-Forschungsminister in einer informellen Ratssitzung in Wien über das ab 2021 laufende Nachfolgeprogramm "Horizon Europe". Faßmann will während Österreichs EU-Vorsitz die Verhandlungen zu dem neuen Forschungsrahmenprogramm "so weit wie möglich voranbringen".