EU-Staaten wollen sich auf Flüchtlingsverteilung einigen

Karner fordert Solidarität bei EU-Asylpolitik Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

S eit Jahren ringen die EU-Staaten vor dem Hintergrund hoher Asylzahlen um das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS). In einem neuen Anlauf wollen sich die EU-Innenminister, darunter Gerhard Karner (ÖVP), am Donnerstag in Luxemburg zu zentralen Reformen positionieren. Zum einen soll die Frage nach der Verteilung von Asylsuchenden innerhalb der Europäischen Union geklärt werden, zum anderen stehen Vorprüfungen von Asylanträgen an den europäischen Außengrenzen im Raum.