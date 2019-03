EFSA-Weigerung über Glyphosat-Information verurteilt .

Der EuGH hat am Donnerstag die Weigerung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) verurteilt, Zugang zu Studien über die Toxizität und die krebserregende Wirkung des Wirkstoffs Glyphosat zu gewähren. Es gebe ein Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu solchen Informationen. Glyphosat ist eine in Pestiziden - also Pflanzenschutzmitteln - verwendete chemische Substanz.