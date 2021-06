Hinteregger kann trotz Pause gegen Italien spielen .

Österreichs Fußball-Nationalteam kann im EM-Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr/live ORF 1) in London gegen Italien aller Voraussicht nach auf Martin Hinteregger zurückgreifen. Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt trainierte zwar auch am Donnerstag, dem Tag vor dem Abflug nach London, in Seefeld nicht mit der Mannschaft. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel gab aber Grünes Licht: "Es wird sich definitiv ausgehen, dass er fit ist für den Spieltag."