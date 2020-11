WAC verliert Führung nach 0:1 an Dinamo Zagreb .

Der WAC hat im dritten Spiel der Fußball-Europa-League die erste Niederlage kassiert. Die Kärntner mussten sich am Donnerstagabend im Stadion Maksimir im Duell zweier aufgrund von vielen Coronavirus-Fällen ersatzgeschwächten Teams dem neuen Leader Dinamo Zagreb knapp mit 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer erzielte "Joker" Iyayi Atiemwen in der 76. Minute. Da waren die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte für Matthäus Taferner (45./Foul) längst in Unterzahl.