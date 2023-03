Gastronomie Europäisches "Eis des Jahres" kommt heuer aus Österreich

Ein Stanitzel mit Speiseeis wartet auf Abnehmer Foto: APA

D as europäische "Eis des Jahres" kommt diesmal aus Österreich und stellt mit der Sorte "Apfelstrudel" die heimische Mehlspeistradition in die Auslage. Mit der Präsentation am Montag ist gleichzeitig die Eissaison 2023 eingeläutet worden. Seit 2012 ist per Beschluss des Europäischen Parlaments der 24. März der "Tag des handwerklich erzeugten Speiseeises". Seit 2013 wird der Tag in Eissalons in ganz Europa mit dem "Europäischen Eis des Jahres" gefeiert.