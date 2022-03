Evakuierung aus umkämpfter Stadt Sumy wird fortgesetzt

Die Evakuierung von Zivilisten aus der nordostukrainischen Großstadt Sumy soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Der Fluchtkorridor in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa sei bis 20.00 Uhr (MEZ) geöffnet, schrieb der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, in der Früh auf Telegram. Auch das russische Verteidigungsministerium kündigte eine Feuerpause ab 8.00 Uhr (MEZ) an, um die sichere Flucht auch aus anderen Städten, wie etwa Kiew, zu gewährleisten.

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at