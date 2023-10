Konflikte Evakuierungsflüge aus Israel vorerst abgeschlossen

Außenamts-Mitarbeiter organisierten Flüge nach Hercules-Panne Foto: APA/BMEIA

D ie Evakuierungsflüge für Österreicherinnen und Österreicher aus Israel sind nach Angaben des Außenministeriums vorerst abgeschlossen. Am Freitagnachmittag landete am Flughafen Schwechat eine weitere vom Außenministerium organisierte Evakuierungsmaschine der Austrian Airlines aus Tel Aviv. In dem Flugzeug Pyhrn-Eisenwurzen konnten 162 Personen sicher nach Österreich gebracht werden, teilte das Außenministerium mit.