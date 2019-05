Jetzt Tickets für letzten Life Ball sichern! .

Wer beim allerletzten Life Ball dabei sein will, muss schnell sein. Am Dienstagvormittag haben die Organisatoren das letzte Kartenkontingent zur Verfügung gestellt. Um Tickets in allen Preiskategorien anzubieten, hat das Life Ball-Büro die Kontingente der einzelnen Kategorien umverteilt. Am Freitag hatte Gery Keszler offiziell verkündet, dass das Event am 8. Juni zum letzten Mal stattfinden wird.