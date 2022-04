Eventreigen Wien veranstaltet auch heuer das Gratisfestival Kultursommer

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Der Kultursommer soll laut Kaup-Hasler die Pandemie überdauern Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien veranstaltet auch heuer wieder einen Kultursommer. Vom 1. Juli bis 14. August wird auf zahlreichen, in der ganzen Stadt verteilten Bühnen Programm bei freiem Eintritt geboten, wie Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) am Freitag in einer Pressekonferenz ankündigten. Das Festival war im ersten Coronajahr 2020 ins Leben gerufen worden, die Eventschiene soll aber auch nach der Pandemie fortgesetzt werden, hieß es heute.