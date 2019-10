Der vierfache Teilnehmer an Winterspielen hatte 2002 mit Bronze im 10-km-Sprint die erste österreichische Olympia-Medaille im Biathlon geholt. 2006 war der Ramsauer in die Dopingaffäre in Turin verstrickt, wurde aus dem ÖSV ausgeschlossen und beendete seine Karriere.

Perner, der als Gastronom in Untertauern (Salzburg) lebte, hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Der Trauergottesdienst findet am Samstag (14.00 Uhr) in Ramsau statt.