Fünf Jahre Haft für "Gewaltorgie" .

Weil er seine Ex-Freundin schwer misshandelt hat - der Staatsanwalt sprach wörtlich von einer "Gewaltorgie" -, ist ein 28-jähriger Mann am Donnerstag am Landesgericht Wien zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte die 25-Jährige Anfang März 2020 in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt derart heftig verprügelt, dass sie zwei Wochen auf einer Intensivstation spitalärztlicher Behandlung bedurfte.