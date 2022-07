Ex-Fußballfunktionäre Freisprüche für Blatter und Platini in Prozess um Zahlungen

Blatter mit Tochter Corinne und seinem Anwalt beim Gang zum Gericht Foto: APA/dpa

D ie früheren Fußballfunktionäre Joseph Blatter und Michel Platini sind im Prozess um eine dubiose Millionenzahlung vom Schweizer Bundesstrafgericht freigesprochen worden. Das Verfahren gegen die ehemaligen Präsidenten von FIFA und UEFA ist in Bezug auf die ungetreue Geschäftsführung eingestellt. Dieses Urteil verkündete das Gericht am Freitag in Bellinzona.