Ex-Kanzler Kurz im ÖVP-U-Ausschuss

Die Palette der Befragungsthemen reicht beim ehemaligen Kanzler und Ex-ÖVP-Chef über alle vier Beweisthemen, von der Beeinflussung von Vergabe- und Förderverfahren über die Einflussnahme auf Beteiligungen des Bundes, die Einflussnahme auf Ermittlungen bis hin zur Begünstigung bei der Personalauswahl. Wie weit sich Kurz dabei wegen laufender Ermittlungen entschlagen wird, bleibt abzuwarten. Für den Ex-Kanzler ist die Befragungssituation nichts Neues: Er war bereits zweimal im Ibiza- und einmal im BVT-U-Ausschuss geladen.

In den Fraktionsführerstatements vor Sitzungsbeginn fehlte FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker, der seit Dienstag mit dem Vorwurf der Fälschung von Covid-Zertifikaten konfrontiert ist. Für ihn trat Wolfgang Zanger vors Mikrofon, sprach von einer Verhinderung Hafeneckers wegen eines Behördentermins bis Mittag und zog ansonsten gegen die ÖVP vom Leder, die er hinter den Ermittlungen vermutete.

Die anderen Fraktionen fokussierten auf Kurz: Nina Tomaselli (Grüne) sprach von einem "Rezept der großen Täuschung" des Ex-Kanzlers, mit den Zutaten gefakte Umfragen, Spezialbehandlung superreicher Freunde und einem Kuschelkurs gegenüber Wladimir Putin. Auf diese Fragen könne man offen antworten oder sich drücken, befürchtete sie ebenso wie die NEOS. Deren Abgeordnete Stephanie Krisper ist diesmal als erste damit an der Reihe. Für sie die zentralste Frage: "Wie konnte es soweit kommen und wie verhindern wir, dass die ÖVP unsere Republik so derart als Selbstbedienungsladen missbraucht?"

Kai Jan Krainer (SPÖ) wollte den Fokus auf Firmen richten, die im Vorfeld von Kurz' Machtübernahme für die ÖVP arbeiteten und deren Aufträge durch die öffentliche Hand danach explodiert seien. Als Beleg für solche Begünstigungen ortete er etwa Umfragen, an die im ÖVP-Sinn Fragen angehängt worden seien.

Andreas Hanger (ÖVP) hingegen sah den Untersuchungsausschuss zu einer "absoluten Farce" entwickelt. "Wir werden ausschließlich Fragen zulassen, die durch den Untersuchungsgegenstand gedeckt sind", stellte er ausführliche Geschäftsordnungsdebatten in Aussicht. "Ich erwarte keinen Erkenntnisgewinn", so sein Vorab-Fazit. Hanger kündigte den Abschied von Neo-ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker aus dem U-Ausschuss an. Diese und kommende Woche werde Stocker noch da sein, seine Nachbesetzung werde man in Ruhe überlegen.