Fußball Ex-ÖFB-Teamgoalie Gspurning wird neuer ÖFB-Tormanntrainer

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Gspurning schlüpft in die Rolle von Almer Foto: APA/dpa

M ichael Gspurning tritt die Nachfolge von Robert Almer als Tormanntrainer im österreichischen Fußball-Nationalteam an. Der 41-Jährige ist seit 2017 als Goalie-Trainer beim deutschen Bundesligisten Union Berlin tätig und wird diese Funktion auch in Zukunft behalten. Rund um die Länderspiele wird er sich aber um Heinz Lindner und Co. kümmern. Gspurning war während seiner aktiven Karriere, die 2017 bei Union Berlin zu Ende gegangen war, auch in Griechenland und den USA tätig.