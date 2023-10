EM Ex-Salzburg-Stürmer Sesko hält Slowenien auf EM-Kurs

Die Slowenen durften sich gleich über drei Treffer freuen Foto: APA/AFP

S lowenien ist dank Benjamin Sesko weiter voll auf Kurs in Richtung Fußball-EM-Endrunde 2024 in Deutschland. Der im Sommer von Salzburg zu Leipzig gewechselte Stürmer sorgte am Samstag mit einem Doppelpack (16./Elfmeter, 28.) fast im Alleingang für den 3:0-Erfolg gegen Finnland in Ljubljana. Die Slowenen zogen nach ihrem siebenten Qualifikationsspiel vorerst in der Tabelle der Gruppe H davon, den Finnen fehlen jetzt vier Punkte auf die Spitze.