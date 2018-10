Bolt trainiert aktuell beim australischen Erstligisten Central Coast Mariners mit und traf in der Vorwoche in einem Test im Doppelpack. Vertrag hat der Jamaikaner bei den Mariners aber noch keinen unterzeichnet. Die Saison in Australien beginnt am Wochenende, das Transferfenster ist bereits geschlossen und öffnet sich erst Anfang Jänner wieder.