Ex-Weltmeister Mir wechselt zu Honda - Oliveira verlässt KTM

Werbung

Das wird Miguel Oliveira nicht tun. Der Portugiese verlässt KTM und heuert bei Aprilia an. Das gaben die beiden Rennställe am Dienstag bekannt. Oliveira war 2017 als Moto2-Fahrer zu KTM gekommen. In der MotoGP feierte er für die Mattighofener vier Siege, den bis dato letzten im März in Indonesien.