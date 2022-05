Karate Ex-Weltmeisterin Buchinger bei EM nach Auftaktniederlage out

Alisa Buchinger blieb ohne EM-Erfolgserlebnis/Archivbild Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

E x-Weltmeisterin Alisa Buchinger ist am Mittwoch zum Auftakt der Karate-EM in Gaziantep in der Kumite-Klasse bis 68 kg in der ersten Runde ausgeschieden. Die Salzburgerin unterlag der Italienerin Silvia Semeraro - zum dritten Mal in Folge. Buchinger hatte auf türkischem Boden zweimal EM-Gold geholt, und zwar 2015 in Istanbul sowie 2017 in Izmit.