Kontaminierte Stellen auf Wilhelmsburger Laufen-Areal entdeckt

Wohnungen, Handelsflächen, ein Ärztehaus, Kinderbetreuung. Pläne von Investoren gibt es bereits für die wichtigste Fläche für die Entwicklung von Wilhelmsburg in den nächsten Jahrzehnten. Auch die Stadtgemeinde selbst hat Interesse an dem zum Verkauf stehenden Areal in Zentrumsnähe. Turbulenzen um eine Kooperation mit Investoren waren sogar Auslöser für den Misstrauensantrag gegen den mittlerweile zurückgetretenen Bürgermeister Rudolf Ameisbichler. Der Verkaufsprozess für das Areal mit Lager-, Produktions- und Büroflächen läuft seit März, einen Teil will Laufen auf Sale-and-lease-back-Basis weiter selbst nutzen.

Weitere Brisanz bringt aber nun die Nachricht von der Kontaminierung einiger Teile in die Sache. Der NÖN zur Verfügung gestellte Unterlagen zeigen, dass an mehreren Stellen auf dem Areal Verunreinigungen mit Blei, Chrom, Arsen und vor allem Nickel entdeckt wurden. Bei einer Liegenschaftserkundung im Februar nahm ein Ingenieurbüro Boden- und Wasserproben. An zwei Stellen gab es Überschreitungen des Nickel-Grenzwertes um mehr als das Hundertfache. Auch bei Blei, Chrom und Arsen wurden Überschreitungen festgestellt. Da die Bodenproben selbst und jene aus den beiden Bestandsbrunnen unauffällig waren, geht man im Gutachten von einer massiven Bodenverunreinigung bei den Gebäuden nördlich der beiden Brunnen aus. Ein ebenfalls vorliegendes Angebot zur Beseitigung der Altlasten beläuft sich auf über sieben Millionen Euro brutto.

Laufen bestätigt Ergebnisse und weitere Untersuchungen

Laufen Austria bestätigt, dass über 40 Bohrungen an unterschiedlichen Stellen vorgenommen wurden. „Das Areal wurde mehr als 200 Jahre für die Keramik- und Steingutproduktion genutzt. In Bewusstsein der Verantwortung der Umwelt und Bevölkerung gegenüber haben wir in der Vorbereitung auf den Verkauf Untersuchungen durchführen lassen.“ Laufen betont, dass innerhalb des Geländes keine Verunreinigungen im Erdreich und bei den beiden Bestandsbrunnen festgestellt wurden. Das Unternehmen bestätigt aber auch, dass zwei weitere Grundwasserproben am Areal die erwähnten deutlichen Grenzwertüberschreitungen aufweisen. „Die könnten laut der probennehmenden Firma auf frühere Verunreinigungen im nördlichen Teil zurückgehen.“ Die umgehend informierte BH St. Pölten habe eine genauere Erkundung angeordnet. Die Ergebnisse sollen laut Laufen Ende August vorliegen.

„Wir können dem Endergebnis der laufenden Untersuchungen nicht vorgreifen“. Laufen Austria

Ob und welche Maßnahmen nun notwendig sind, könne man noch nicht sagen. „Wir können dem Endergebnis der laufenden Untersuchungen nicht vorgreifen“, heißt es von Laufen. Die Kaufinteressenten seien unverzüglich informiert worden. Den angesprochenen Kostenvoranschlag kenne man aber nicht. Über Sanierungsmaßnahmen sowie den weiteren Verlauf des Verkaufsprozesses will Laufen nach Vorliegen der Ergebnisse entscheiden.

Der neue Wilhelmsburger Bürgermeister Peter Reitzner betonte, dass er aufgrund von Vereinbarungen, die man als Beteiligter am Bieterprozess habe, nichts Genaues dazu sagen könne.