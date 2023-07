Fall Absdorf: Warum Mütter ihre Kinder töten

Warum töten Mütter ihre eigenen Kinder? Sigrun Roßmanith, Gutachterin und Expertin für psychiatrische Kriminalprognostik, weiß: „Man meint immer, dass Mütter gewissermaßen nur Schutz bieten und nie zu dem fähig sind - oh ja, in tiefer Verzweiflung oder aus anderen Gründen gibt's das immer wieder, in allen Kulturen weltweit. Das ist Gott sei Dank ein sehr seltenes Phänomen, aber es gibt das.“

Die mutmaßliche Täterin hat Roßmanith selbst nicht untersucht. Sie kennt aber Taten wie jene in Absdorf und hat in der Praxis schon viel gesehen: Vernachlässigung der Kinder, Gewalt, gefühllose Mütter, Rache- oder Erlöse-Tötungen, psychisch kranke Mütter. Letztere „sehen Probleme übergroß und nehmen die Beseitung der Kinder und von sich selbst in Kauf, weil sie glauben, dass sie diese Probleme nicht lösen können“, erklärt die Psychiaterin. Im Fachjargon heißt das erweiterter Suizid.

Im Fall von Absdorf war die jüngere Tochter erst sieben Monate alt. Hat der psychische Ausnahmezustand nach der Geburt hier zur Tragödie beigetragen? „Das kann schon sein“, meint Roßmanith, „es gibt Frauen, die nach der Geburt eines Kindes hormonell und insgesamt psychisch auffällig und verändert sind. Das kann schwanken, meistens ist es kürzer, aber es kann sich auch dahinschleppen und bis zu einem Jahr gehen.“

Der Gedanke wird bald zu einem Impuls, den kriegt man gar nicht mehr los, es wird immer enger. Das ist sehr gefährlich. Sigrun Roßmanith

Können Umfeld und Gesellschaft etwas tun, um verzweifelte Jung-Mütter zu unterstützen? „Ganz genau wahrnehmen, ob sie sich im Wesen verändern und sie ermuntern, sich professionelle und psychiatrische Hilfe zu suchen. Und auch, dass endlich vermittelt wird, dass es keine Schande ist, wenn man sich psychiatrische Hilfe holt“, so die Psychiaterin. Die angesprochene Wesensveränderung kann sich so äußern: Rückzug, Überforderungsgefühle oder Jammern. „Plötzlich rücken Probleme in den Vordergrund, die bislang gar nicht diese Wichtigkeit gehabt haben, wie finanzielle Motive. Oder manchmal meint man plötzlich, dass man selbst schwer erkrankt oder die Kinder schwer erkrankt oder auffällig sind und dass es da keine Hilfe gibt. Man nennt das depressiv wahnhaft.“

Betroffene Frauen sehen Dinge aus einem falschen, krankhaften Blickwinkel. „Da ist die Hilfestellung so schwer, weil wenn das nicht rechtzeitig erkannt wird, hat das eine Eigendynamik. Dann überlegt man: Wenn dieses Problem so unlösbar ist - was es ja eigentlich nicht ist, aber es wird so erlebt -, dann ist es besser, wenn wir uns alle wegbefördern, als dass wir dieses Leid und Leiden auf uns nehmen. Der Gedanke wird bald zu einem Impuls, den kriegt man gar nicht mehr los, es wird immer enger. Das ist sehr gefährlich.“