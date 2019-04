Sobotka sieht keinen Platz für Identitäre im Parlament .

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) spricht sich ganz klar gegen identitäre Parlamentarier und auch Parlamentsmitarbeiter aus. "Es wird so was nicht geben können. Da muss man sich entscheiden", sagte Sobotka am Freitag in Wien. Jede Partei müsse hier "ganz klar einen Trennungsstrich machen."