Bub nach Badeunfall im Krankenhaus gestorben .

Ein sechs Jahre alter Bub aus Villach ist am Sonntag nach einem Badeunfall im Faaker See gestorben. Der Bub war am Nachmittag plötzlich verschwunden, nach einer Suchaktion fanden Taucher seinen leblosen Körper in acht Metern Tiefe. Das Kind wurde intensivmedizinisch betreut und ins Klinikum Klagenfurt geflogen, wo es laut Polizei wenig später starb.