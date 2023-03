Fabian Obmann holt sensationell Gesamt-Weltcupsieg

Werbung

Obmann hatte im Achtelfinale Benjamin Karl, im Viertelfinale Gesamtsieg-Kandidat Andreas Prommegger und im Semifinale den Schnellsten der Qualifikation, Rok Marguc (SLO), bezwungen. Möglich geworden war das alles auch durch den Sieg von Auner über den Italiener Maurizio Bormolini im Achtelfinale. Im Finale war Obmann dann um nur fünf Hundertstel schneller als Auner, von einer Stallorder im ÖSV war keine Rede.

"Ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist, heute. Mir fehlen die Worte", erklärte ein vor Freude weinender Obmann im Zielinterview mit der FIS. "Es ist so viel (passiert), dass ich es gar nicht sagen kann", meinte Obmann später. "Ich habe mein erstes Rennen gewonnen und auf einmal gehe ich mit zwei Kristallkugeln heim. Ich habe vor dem Rennen nicht einmal gedacht, dass es rein rechnerisch möglich wäre", war er später immer noch baff.

Irgendwann Mitte des Rennens habe ihn Benjamin Karl darüber informiert. "Unerklärlich für mich wie das heute gelaufen ist." Die Konstanz hat sich für ihn jedenfalls bezahlt gemacht. "Innerhalb von einem Tag kriegt man alles zurück, was man in den letzten 15, 20 Jahre reingesteckt hat. Das ist gerade ein bisserl überwältigend."

Bei den Frauen schaffte es Sabine Schöffmann ins Halbfinale, in dem sie sich Ester Ledecka in deren erst zweiten Saisonrennen beugen musste. Die Tschechin schaffte damit eine erfolgreiche Revanche für das Riesentorlauf-Finale am Mittwoch in Rogla. Im kleinen Finale um Platz drei unterlag die Kärntnerin Schöffmann der Deutschen Cheyenne Loch. Den Sieg holte im Finale Ledecka, die damit den Gesamtsieg ihrer Finalgegnerin Ramona Hofmeister verhinderte. So holte die schon im Viertelfinale ausgeschiedene Schweizerin Julie Zogg die Parallel- sowie die Gesamt-Weltcup-Kugel.