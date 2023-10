Polizei Fahndung nach angeblich bewaffneter Person in Innsbruck

In Innsbruck wird nach einer bewaffneten Person gefahndet Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

I n der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist am späten Mittwochabend eine großangelegte Fahndung nach einem unbekannten, angeblich bewaffneten Mann im Gange gewesen. Dies sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Unbekannte war zuvor von zumindest einer Zeugin am Marktplatz in der Innenstadt gesehen worden. Ein Streifeneinsatz unter Beteiligung des Sondereinsatzkommandos Cobra war die Folge.