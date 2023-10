Verkehrszwischenfall Fahrerflucht in OÖ: Neunjährige verletzt

Nach dem flüchtigen Unfalllenker wird gesucht Foto: APA/THEMENBILD

E in neunjähriges Mädchen ist Freitagabend in Altmünster (Bezirk Gmunden) von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Fahrzeuglenker flüchtete anschließend. Das Kind war gemeinsam mit seiner 62-jährigen Großmutter unterwegs, die beiden warteten am Fahrbahnrand, um die Straße zu überqueren, als es zu dem Unfall kam, berichtete die Polizei.