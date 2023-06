Das sind die besten Heurigen in Niederösterreich

Im „Heurigen- & Buschenschankguide“ kürt das Kulinarikmagazin „Falstaff“ jedes Jahr die besten Heurigen in ganz Österreich. Heuer sind auch wieder einige Heurigen aus Niederösterreich mit dabei. Es triumphieren aber vor allem die Vorjahressiegerinnen und -sieger. Beurteilt wurden die Einzelkategorien Essen, Wein, Ambiente und Service, wobei die höchstmögliche Gesamtpunktzahl 100 Falstaff-Punkte beträgt – die Reihung der Top-Listen ergibt sich somit aus den Gesamtpunkten und der Essenspunktzahl.

Kümmel- und Schweinsbraten überzeugten zum Sieg

Wie im vergangenen Jahr dürfen sich „Pulker's Heuriger“ von Bernd Pulker in Rührsdorf (Bezirk Krems-Land) und das in Höflein (Bezirk Bruck an der Leitha) gelegenen Restaurant „Artner“ mit jeweils 97 Punkten über den Spitzenplatz freuen. „Mit einer unvergleichlichen Mischung aus rustikalem Charme, exquisiten Spezialitäten und feinsten Weinen hat sich der Heurige erneut als unangefochtener Champion unter Genießern etabliert“, heißt es in der Bewertung über „Pulker's Heuriger“.

Ebenfalls gelobt wird ein reichhaltiges und traditionelles Angebot. Was bei der Bewertung aber auch herausstach waren Schweins- und Kümmelbraten. Diese seien „legendär“ und würden „selbst erfahrene Gaumen schwärmen lassen.“ Doch nicht nur das kulinarische Angebot überzeugte, auch die erlesene Weinauswahl verhalf Pulker zum ersten Platz.

In der Kategorie „bester Wein“ heimste das Weingut Jäger in Weißenkirchen (Bezirk Krems-Land) den Sieg ein. Auch der Preis für das „schönste Ambiente“ ging nach Niederösterreich, an den Windmühlenheurigen Weingut Bergmann in Retz (Bezirk Hollabrunn).

Die Falstaff-Bestenliste von Niederösterreich