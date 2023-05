Umfrage Familienalltag weiterhin vor allem in Mütter-Hand

93 Prozent der Mütter wünschen sich eine Veränderung Foto: APA/THEMENBILD

D ie Organisation des Familienalltags liegt in Österreich weiterhin vorwiegend in der Hand der Mütter. Leider nicht immer zu deren Vorteil: Knapp jede zweite (48 Prozent) Mutter fühlt sich laut einer Umfrage von Vorwerk Österreich gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut TQS in ihrem Alltag stark belastet. 93 Prozent wünschen sich eine Änderung der Aufgabenverteilung, wie es in einer Aussendung hieß.