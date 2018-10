FPÖ-Kampagne zur Indexierung für Karas "widerwärtig" .

ÖVP-EU-Delegationschef Othmar Karas bezeichnet die FPÖ-Linie zur Indexierung der Familienbeihilfe als "widerwärtig". Die Kampagne der Freiheitlichen Arbeitnehmer zeige "auf erschreckende und widerwärtige Art und Weise, welcher Geist in der FPÖ dahintersteht", so Karas via Twitter. Daher "scheint es auch egal", ob die Indexierung "innerhalb der EU rechtswidrig oder diskriminierend ist".