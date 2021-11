Covid-19 für ungeimpfte Schwangere mitunter lebensgefährlich

Rund 400 schwangere Frauen sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf Wiener Covid-Stationen stationär behandelt worden. Eine Patientin im Alter von Anfang 30 ist sogar in der Klinik Ottakring gestorben, bestätigte der Wiener Gesundheitsverbund am Donnerstag. "Keine, die wirklich Behandlung gebraucht hat, war geimpft", hielt dazu Barbara Maier, Leiterin der Geburtenstation in Ottakring, fest.