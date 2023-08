Fans singen "L´Italiano" auf Trauerfeier für Toto Cutugno

Mit diesem 1983 veröffentlichten Song stürmte Cutugno die Hitparaden in Italien, war aber auch unter anderem im deutschsprachigen Raum, Frankreich, Israel, in den osteuropäischen Ländern und Südkorea erfolgreich. Auch russische und ukrainische Medien würdigten den in der Toskana geborenen Chansonnier als großen Sänger.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gedachte Cutugno im Online-Dienst X (ehemals Twitter) in Anspielung auf die Bedeutung seines bekanntesten Liedes als "echten Italiener". Die Trauerzeremonie fand in derselben Kirche statt, in der Cutugno 1971 seine Frau Carla geheiratet hatte.

Cutugno schrieb vor allem in den 1970er-Jahren mehrere Lieder für französische Sängerinnen und Sänger, darunter Michel Sardou und Mireille Mathieu. Als Sänger nahm er insgesamt 15 Mal an dem in Italien enorm einflussreichen Sanremo-Musikfestival teil.