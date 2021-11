Bundesheer bildete Corona-Spürhunde aus

Die Hündin "Fantasy for Ever" hat nicht nur ihren Arbeitgeber, das Österreichische Bundesheer, stolz gemacht, sondern auch international für Aufsehen und Interesse gesorgt: Sie wurde zum Corona-Spürhund ausgebildet, mit einer Erfolgsquote von mehr als 80 Prozent, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.