Fast 6.000 Corona-Neuinfektionen und acht Todesopfer

Im Burgenland kamen 283 registrierte Ansteckungen hinzu, in Kärnten 191 und in Niederösterreich 1.521. Aus Oberösterreich wurden 854 positive Tests gemeldet, aus Salzburg 280 und aus der Steiermark 693. In Tirol gab es 371 weitere Infizierte in Vorarlberg 169 und in Wien 1.629.

Von den insgesamt 163.779 eingemeldeten PCR-Tests der vergangenen 24 Stunden fielen 3,7 Prozent positiv aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Gesamtzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche) sank durch den niedrigeren Tageswert als am vergangenen Mittwoch weiter leicht auf 386 Fälle je 100.000 Einwohner.

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.195.691 bestätigte Fälle. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 4.112.993 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 6.342 als wieder frei von dem Virus. Mit Mittwoch gab es damit rund 64.000 aktive Fälle.

3.853 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden. Davon waren 128 Erststiche sowie 430 zweit- und 3.295 Drittimpfungen.