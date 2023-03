Fast 700.000 sahen Aus von Reuter bei "Dancing Stars"

Werbung

Reuter tanzte mit ihrem Partner Nikolaus Waltl einen Quickstep, der bei der Jury gar nicht so schlecht ankam. Nach den ersten zwei Sendungen - in der ersten musste noch niemand die Show verlassen - lag sie nach Jurypunkten auf dem vorletzten Platz. Das Publikum ließ sie aber letztlich auf den letzten abrutschen. "Ich bin ganz froh, dass sich meine Füße jetzt wieder erholen können. Ein Paar muss gehen und ich habe mit allem gerechnet, ehrlich gesagt", wurde Reuter in einer Aussendung zitiert. Morgen könne sie nun ausschlafen. Und: "Die Erde dreht sich weiter."

Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper lag mit ihrem Tanzpartner Danilo Campisi nach zwei Runden an der Spitze des Rankings. Dicht dahinter folgte Schauspielerin Lilian Klebow und ihr Profipartner Florian Gschaider. Am Freitag, 17. März, wird sich ein weiteres Paar verabschieden müssen, wobei dann auch Missy May ausscheiden kann. Sie hatte in dieser Runde eine Wild Card, weil sie kurzfristig für Karina Sarkissova eingesprungen war, die aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte.