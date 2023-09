Leichtathletik Favoritensiege der Sprint-Weltmeister in Zürich

Sieg für Richardson in Zürich Foto: APA/AFP

M it Sha'Carri Richardson (USA) über 100 m in 10,88 Sek., Shericka Jackson (Jamaika) über 200 m in 21,82 sowie Noah Lyles (USA) in 19,80 ebenfalls über die halbe Stadionrunde haben die Sprint-Erstplatzierten der Budapest-Weltmeisterschaften auch beim Diamond League Meeting in Zürich triumphiert. Österreichs Frauen-Staffel in der Besetzung Isabel Posch, Magdalena Lindner, Lena Pressler und Chiara-Belinda Schuler wurde über 4 x 100 m in 45,12 Sek. Achter.

Auch über 100 m Hürden setzte sich mit Danielle Williams aus Jamaika (12,54) die Goldmedaillengewinnerin von Ungarn durch. Der griechische Weitspringer Miltiadis Tentoglou (8,20 m) setzte seine Siegesserie ebenso fort wie im Dreisprung Yulimar Rojas aus Venezuela (15,15). Stabhochsprung-Star Armand Duplantis aus Schweden versuchte sich erneut an der Weltrekordhöhe von 6,23 m - abermals erfolglos. Er siegte mit 6,00. Im Hochsprung revanchierte sich Mutaz Essa Barshim aus Katar für die Budapest-Niederlage (2,33), Weltmeister Gianmarco Tamberi wurde Vierter (Italien/2,28). Über 400 m Hürden musste sich der Norweger Karsten Warholm (47,30) Kyron McMaster von den Britischen Jungferninseln (47,27 Sek.) geschlagen geben, über 1.500 m der Brite Josh Kerr (3:30,51 Min.) Yared Nuguse aus den USA (3:30,49). Ihr Antreten in Zürich wegen Fiebers absagen musste Susanne Gogl-Walli, die damit der Staffel auch nicht zur Verfügung stand. Erfolgreich war indes Victoria Hudson bereits am Mittwoch, die WM-Fünfte im Speerwurf gewann in Tallinn bei regnerischen und kühlen Bedingungen mit 60,23 m.