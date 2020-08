Leo Windtner sieht ÖFB "gut aufgestellt" .

Seinen 70. Geburtstag feiert Leo Windtner am Sonntag nur im kleinen Kreis - mit einer Gruppe von Freunden nach einer Bergtour in den Sextner Dolomiten in Südtirol. Ob er 2021 erneut zur Wiederwahl als ÖFB-Präsident antreten will, hat der Oberösterreicher laut eigenen Angaben noch nicht entschieden. Vorerst gilt sein voller Fokus darauf, den heimischen Fußball durch die Coronakrise zu manövrieren.