FC Barcelona besiegt Atletico Madrid in LaLiga 4:2

Der FC Barcelona hat das Spitzenspiel in der spanischen Fußball-Liga gegen Atlético Madrid gewonnen. Die Katalanen setzten sich am Sonntag mit 4:2 gegen das Team aus der Hauptstadt durch und zogen in der Tabelle um zwei Punkte am Konkurrenten vorbei auf Rang vier. An der Tabellenspitze baute Real Madrid die Tabellenführung auf Verfolger FC Sevilla auf sechs Punkte aus. Das gelang dank eines 1:0-Heimerfolgs mit ÖFB-Star David Alaba in der Innenverteidigung gegen Granada.