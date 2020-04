Rakitic fühlt sich bei seinem Club schlecht behandelt .

Ivan Rakitic fühlt sich beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona unfair behandelt. "Ich verstehe die Situation, aber ich bin kein Sack Kartoffeln, mit dem man machen kann, was man will", sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview. In dieser Saison zählte Rakitic nur in 10 der 27 Liga-Partien zur Startformation, nachdem er in den Jahren davor unbestrittene Stammkraft gewesen war.