Alaba-Vertrag: Rummenigge "vorsichtig optimistisch" .

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zuversichtlich gezeigt, dass David Alaba seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München verlängern könnte. "Bei Alaba bin ich durchaus vorsichtig optimistisch, dass wir eine Lösung finden werden", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag in München. Alabas Vertrag ist bis zum 30. Juni 2021 datiert.