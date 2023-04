Fußball FC Bayern nach 2:0 gegen Hertha wieder Tabellenführer

D er FC Bayern steht wieder an der Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga. Der Rekordchampion und Titelverteidiger mühte sich am Sonntag zu einem 2:0-Heimsieg über Schlusslicht Hertha BSC und liegt damit vier Runden vor Schluss einen Punkt vor Borussia Dortmund. Der BVB war bereits am Freitag beim VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Wolfsburg schob sich durch ein Heim-3:0 gegen Mainz auf Platz sieben.