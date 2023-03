Passagierzahlen am Schwechater Flughafen weiter im Aufwind

Werbung

Der Flughafen Schwechat befindet sich weiter mit Aufwind. Das belegt das heute Dienstag veröffentlichte Verkehrsergebnis für den Monat Februar. So wurden im Vormonat rund 1,6 Millionen Passagiere gezählt, davon knapp 1,3 Millionen Fluggäste mit Schwechat als Zieldestination. Den Airport als Umstiegsdrehkreuz genutzt haben demnach etwa 300.000 Passagiere. Die Gesamt-Fluggastzahl bedeuten auch eine deutlichen Anstieg gegenüber Februar 2022, exakt sind es rund 84 Prozent mehr.

Im Vergleich zum Februar im Rekordjahr 2019 landete der Flughafen zumindest bereits wieder in Reichweite. Noch knapp 250.000 Passagiere würden auf die damals fast 1,9 Millionen Fluggäste fehlen. Besonders gut entwickelt sich ab Schwechat derzeit die Verbindungen in Richtung Nordamerika (plus 200 Prozent) sowie in den Nahen und Mittleren Osten (plus 126 Prozent) aber vor allem auch in den Fernen Osten wie China (plus 317 Prozent). Zahlenmäßig mit Abstand die meisten Passagiere - nämlich rund etwa 530.000 - fliegen von Schwechat aus nach Westeuropa.

Flugbewegungen steigen langsamer

Dem Trend der vergangenen Monate folgend, steigen die Starts und Landungen weniger steil an, als die Fluggäste. So wurden im Februar fast 13.000 Flugbewegungen gezählt, auf 2019 fehlen damit noch gut 4.500. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist der Anstieg von knapp 50 Prozent jedoch deutlich spürbar, im Februar 2022 waren es nur etwa 8.700 Starts und Landungen. Dass es dennoch mehr Passagiere gibt, ist auf den Einsatz von größeren Flugzeugen und einer besseren Auslastung dieser zurückzuführen.

Im Bereich der Luftfracht verzeichnete der Flughafen Schwechat Bewegungen von etwas mehr als 17.600 Tonnen. Das ist um 3,3 Prozent weniger als 2022 und sogar um fast 13 Prozent weniger als 2019. Bereits kürzlich hielt man seitens der Flughafen Wien AG fest, dass gerade der Cargo-Sektor ein sehr volatiler wäre und Schwankungen keine Besonderheit sind.