Federer auf dem Centre Court für seine Karriere geehrt

Zuletzt stand Roger Federer 2021 in Wimbledon als Spieler auf dem Platz. Bereits vor einem Jahr war er im Kreis anderer Größen der Tennisgeschichte im Rahmen der Feier zum 100-Jahr-Jubiläums des berühmtesten Courts der Welt bejubelt worden. Nun gehörte die Bühne noch einmal für ein paar Minuten alleine dem Maestro aus der Schweiz.

Nach einem Video mit einigen seiner schönsten Momente in Wimbledon nahm der 41-jährige Schweizer unter Standing Ovations der 15.000 Fans in der Royal Box Platz, die Adligen und besonders verdienten Personen vorbehalten ist - zwischen der Herzogin Kate und seiner Frau Mirka. Anschließend schaute er sich die Erstrunden-Partie der Titelverteidigerin Jelena Rybakina gegen Shelby Rogers an.

Am 6. Juli 2003 - also vor fast genau 20 Jahren - hatte Federer in Wimbledon seinen ersten von am Ende 20 Grand-Slam-Titeln gewonnen. Im All England Club ist er mit acht Siegen der Rekordsieger im Männereinzel, nur Martina Navratilova (9) gewann öfter.