Coronabedingt finden die Feiern ohne großes Publikum statt. In Berlin legt die Staatsspitze einen Kranz an der Neuen Wache nieder, in Paris verneigt sich Präsident Emmanuel Macron am Triumphbogen. Queen Elizabeth II. wendet sich am Abend in einer Fernsehrede ans Volk.

Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der von Hitler-Deutschland entfesselte Krieg in Europa. Er kostete hier und in Asien nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 55 und mehr als 60 Millionen Menschen das Leben. In Wien findet die achte Ausgabe des "Fests der Freude" zum 8. Mai wegen der Coronakrise nicht mit Zehntausenden Teilnehmern am Wiener Heldenplatz statt, sondern nur in Form einer Fernsehsendung.

In Deutschland war ein Staatsakt vorgesehen, doch wurde die Veranstaltung vor dem Reichstagsgebäude mit 1600 Gästen wegen der Pandemie abgesagt. In Moskau sind die Planungen ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Kremlchef Wladimir Putin wollte den Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland eigentlich mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, groß feiern. Die geplante Militärparade wurde verschoben.